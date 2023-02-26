Федора Андреева
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1886
Дата смерти10.07.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886
Отец: Караськов Андрей Косьмин
Мать: Ксения Ефимова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1887
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище