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Федора Андреева

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1886

Дата смерти

10.07.1887

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886

Отец: Караськов Андрей Косьмин

Мать: Ксения Ефимова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1887
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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