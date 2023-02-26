Ксения Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
29.10.1880

Муж: Караськов Андрей Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1886

Дочь: Федора Андреева

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
Около ?.06.1887

Сын: Исайя Андреев

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Смерть
Неизвестно

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