Ксения Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
29.10.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1886
Дочь: Федора Андреева
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887
Сын: Исайя Андреев
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Смерть
Неизвестно