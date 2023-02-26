Караськов Артемий Андреевич
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.03.1875
Дата смерти02.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1875
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Караськов Николай Артемиев
Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1896
Сын: Караськов Никифор Артемиев
Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901
Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1903
Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева
Смерть
02.09.1915
Причина смерти: На войне
Военная служба
1915
гренадер 2-й гренадерский Ростовский полк, 120-й пехотный Серпуховский полк
Похороны
Неизвестно
д. Праздники