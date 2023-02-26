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Караськов Артемий Андреевич

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.03.1875

Дата смерти

02.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1875

Отец: Караськов Андрей Косьмин

Мать: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Караськова Татьяна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Караськов Николай Артемиев

Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Караськов Никифор Артемиев

Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Караськов Пимен Артемиев

Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1903

Сын: Караськов Пётр Артемиев

Мать ребёнка: Караськова Татьяна Николаева

Смерть
02.09.1915
Причина смерти: На войне
Военная служба
1915
гренадер 2-й гренадерский Ростовский полк, 120-й пехотный Серпуховский полк
Похороны
Неизвестно
д. Праздники
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