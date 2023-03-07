Дария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Тимофеева

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Аверьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Максим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
?.11.1894

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
23.08.1896

Дочь: Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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