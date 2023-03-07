Дария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Аверьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
31.01.1879
Муж: Михаил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
24.10.1886
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1888
Сын: Максим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1890
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
?.11.1894
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1896
Дочь: Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно