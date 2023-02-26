Параскева Стефанова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Даниил Елизаров
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1875
Дочь: Матрона Азарова
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Рождение ребёнка
21.07.1877
Дочь: Мария Азарова
Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов
Смерть
Неизвестно