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Параскева Стефанова

Место рождения

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1871

Муж: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Даниил Елизаров

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1875

Дочь: Матрона Азарова

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1877

Дочь: Мария Азарова

Отец ребёнка: Белокуров-Белоусов Азарий (Елизар) Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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