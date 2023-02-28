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Даниил Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван Иванов

Мать: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1876

Жена: Параскева Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1882

Дочь: ?

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1884

Сын: Георгий Данилов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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