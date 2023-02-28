Даниил Иванов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван Иванов
Мать: Ефимия Силуянова
Бракосочетание
03.11.1876
Жена: Параскева Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
17.11.1880
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
05.06.1882
Дочь: ?
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
02.04.1884
Сын: Георгий Данилов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
29.11.1891
Сын: Иоанн Данилов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Смерть
Неизвестно