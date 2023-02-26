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Параскева Тимофеева

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.11.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1876

Муж: Даниил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1882

Дочь: ?

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1884

Сын: Георгий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.11.1900
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки

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