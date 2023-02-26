Параскева Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти06.11.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1876
Муж: Даниил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1880
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1882
Дочь: ?
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
02.04.1884
Сын: Георгий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
29.11.1891
Сын: Иоанн Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Смерть
06.11.1900
Причина смерти: от чахотки