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Иван Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.02.1800

Жена: Ирина (Харитонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1802

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1807

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.02.1836
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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