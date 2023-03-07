Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти15.02.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.02.1800
Жена: Ирина (Харитонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1802
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)
Рождение ребёнка
01.01.1807
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина (Харитонова)
Смерть
15.02.1836