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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Заикин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1775
Сын: Заикин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заикин Леон Максимов
Смерть
Неизвестно