Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения18.08.1802
Дата смерти20.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1802
Отец: Иван Иванов
Мать: Ирина (Харитонова)
Бракосочетание
24.05.1825
Жена: Васса Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1830
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
18.06.1832
Сын: Леонтий Андреев
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
10.02.1833
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
19.07.1838
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
28.03.1840
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Смерть
20.03.1846