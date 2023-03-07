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Андрей Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1802

Дата смерти

20.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1802

Отец: Иван Иванов

Мать: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.05.1825

Жена: Васса Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1830

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1832

Сын: Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1833

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1838

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.03.1846
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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