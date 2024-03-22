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Василий Иванов

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807

Отец: Иван Иванов

Мать: Ирина (Харитонова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Бракосочетание
05.11.1833

Жена: Наталия (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1843

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Рождение ребёнка
28.09.1845

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1855

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от оспы
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