Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807
Отец: Иван Иванов
Мать: Ирина (Харитонова)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Бракосочетание
05.11.1833
Жена: Наталия (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
28.08.1843
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
28.09.1845
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
10.07.1848
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
23.07.1855
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Наталия (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от оспы