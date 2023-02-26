(Федосеенкова) Наталия (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеенкова) Наталия (Фёдорова)

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

08.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Анна (Арефьева)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фома Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Бракосочетание
05.11.1833

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1839

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1843

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
28.09.1845

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1848

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1855

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.12.1893
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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