(Федосеенкова) Наталия (Фёдорова)
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти08.12.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фома Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
05.11.1833
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1839
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1843
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1845
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1848
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1855
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
08.12.1893