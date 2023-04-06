Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения23.07.1855
Дата смерти02.10.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1855
Отец: Василий Иванов
Мать: Наталия (Фёдорова)
Бракосочетание
25.01.1871
Муж: Илья Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Смерть
02.10.1875