Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Васильева

Параскева Васильева

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.07.1855

Дата смерти

02.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1855

Отец: Василий Иванов

Мать: Наталия (Фёдорова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1871

Муж: Илья Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.10.1875
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close