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Илья Петров

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

12.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Евсеев Пётр Евсеев

Мать: Евсеева Агрипина Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1871

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Наталия Ильина

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Ксения Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.04.1880
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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