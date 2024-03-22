Илья Петров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти12.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Евсеев Пётр Евсеев
Бракосочетание
25.01.1871
Жена: Параскева Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Наталия Ильина
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Ксения Михайлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Смерть
12.04.1880