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Ксения Михайлова

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Илья Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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