Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Илья Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно