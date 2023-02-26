Евсеева Агрипина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Агрипина Филиппова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.06.1830

Дата смерти

02.04.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1830

Отец: Сидоренков Филипп Емельянов

Мать: Сидоренкова Евдокия Исидорова

Бракосочетание
28.07.1847

Муж: Евсеев Пётр Евсеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Евсеев Василий Петров

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Быкова Ксения Петрова

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1857

Сын: Тит Петров

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1858

Дочь: Фёдорова Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1861

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1872

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1875

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.04.1880
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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