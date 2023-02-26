Евсеева Агрипина Филиппова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.06.1830
Дата смерти02.04.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1830
Бракосочетание
28.07.1847
Муж: Евсеев Пётр Евсеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1849
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Быкова Ксения Петрова
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
27.08.1857
Сын: Тит Петров
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
16.11.1858
Дочь: Фёдорова Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
29.07.1861
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
19.02.1872
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Рождение ребёнка
19.04.1875
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Евсеев Пётр Евсеев
Смерть
02.04.1880
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно