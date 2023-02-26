Сидоренков Филипп Емельянов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти27.09.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.07.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сидоренков Емельян Филиппов
Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова
Рождение ребёнка
16.06.1830
Дочь: Евсеева Агрипина Филиппова
Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мелания Филиппова
Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1834
Сын: Никита Филиппов
Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837
Дочь: Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.09.1840
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.