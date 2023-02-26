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Сидоренков Филипп Емельянов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

27.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сидоренок Емельян Яковлев

Мать: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.07.1825

Жена: Сидоренкова Евдокия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сидоренков Емельян Филиппов

Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова

Рождение ребёнка
16.06.1830

Дочь: Евсеева Агрипина Филиппова

Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мелания Филиппова

Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1834

Сын: Никита Филиппов

Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837

Дочь: Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Сидоренкова Евдокия Исидорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.09.1840
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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