Федора (Феодосия) Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора (Феодосия) Трофимова

Федора (Феодосия) Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.05.1824

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Тит Емельянов

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сидоренков Илларион Емельянов

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1795

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сидоренков Михаил (Яковлев)

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1801

Сын: Сидоренков Семён Емельянов

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сидоренков Филипп Емельянов

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1807

Дочь: Агафия Емельянова

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сидоренков Анисим Емельянов

Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренок Емельян Яковлев

Смерть
08.05.1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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