Федора (Феодосия) Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти08.05.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тит Емельянов
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сидоренков Илларион Емельянов
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1795
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сидоренков Михаил (Яковлев)
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1801
Сын: Сидоренков Семён Емельянов
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сидоренков Филипп Емельянов
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1807
Дочь: Агафия Емельянова
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сидоренков Анисим Емельянов
Отец ребёнка: Сидоренок Емельян Яковлев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.