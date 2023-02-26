Лаврентий (Лаврин Яковлев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Сидоренок Емельян Яковлев

Мать: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Иосиф Лаврентиев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1824

Сын: Ефимий Лаврентиев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Лаврентиева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бодюлькова Параскева (Гаврилова)

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1834

Дочь: Ксения Лаврентиева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1835

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1838

Дочь: Дария Лаврентиева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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