Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
12.09.1820
Сын: Иосиф Лаврентиев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1824
Сын: Ефимий Лаврентиев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Лаврентиева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бодюлькова Параскева (Гаврилова)
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1834
Дочь: Ксения Лаврентиева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1835
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1838
Дочь: Дария Лаврентиева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно