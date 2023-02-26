Дария Лаврентиева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1838
Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Мать: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Пётр Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Смерть
Неизвестно