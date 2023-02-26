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Дария Лаврентиева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1838

Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Мать: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Смерть
Неизвестно
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