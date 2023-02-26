Пётр Стефанов
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти05.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Лепёшкин Стефан Яковлев
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.09.1854
Жена: Елена Афанасиева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Елена Афанасиева
Бракосочетание
24.01.1858
Жена: Дария Лаврентиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Дария Лаврентиева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагия Петрова
Мать ребёнка: Дария Лаврентиева
Смерть
05.09.1883
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.