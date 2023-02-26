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Пётр Стефанов

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

05.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лепёшкин Стефан Яковлев

Мать: Лепёшкина Акилина Петрова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.09.1854

Жена: Елена Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Елена Афанасиева

Бракосочетание
24.01.1858

Жена: Дария Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Дария Лаврентиева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагия Петрова

Мать ребёнка: Дария Лаврентиева

Смерть
05.09.1883
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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