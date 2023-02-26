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Елена Афанасиева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

02.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Белоусов Афанасий Яковлев

Мать: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.09.1854

Муж: Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Стефанов

Смерть
02.12.1857
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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