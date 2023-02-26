Елена Афанасиева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смерти02.12.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.09.1854
Муж: Пётр Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Стефанов
Смерть
02.12.1857
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов