Белоусов Афанасий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Белоусов Яков Михайлов
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Варвара Афанасиева
Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова
сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Афанасиева
Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1846
Дочь: Ольга Афанасиева
Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1849
Сын: Белоусов Макарий Афанасиев
Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855
Дочь: Пелагия Афанасиева
Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельцо Дубровка
дворовой человек
Смерть
Неизвестно