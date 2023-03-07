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Белоусов Афанасий Яковлев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Белоусов Яков Михайлов

Мать: Белоусова Агрипина Ильина

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Варвара Афанасиева

Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Афанасиева

Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1846

Дочь: Ольга Афанасиева

Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1849

Сын: Белоусов Макарий Афанасиев

Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855

Дочь: Пелагия Афанасиева

Мать ребёнка: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Арина (Ирина) Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
сельцо Дубровка
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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