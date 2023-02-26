Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

20.12.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Иосиф Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1824

Сын: Ефимий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бодюлькова Параскева (Гаврилова)

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1834

Дочь: Ксения Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1835

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1838

Дочь: Дария Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1874
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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