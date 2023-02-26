Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти20.12.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Рождение ребёнка
12.09.1820
Сын: Иосиф Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1824
Сын: Ефимий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бодюлькова Параскева (Гаврилова)
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1831
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1834
Дочь: Ксения Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1835
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1838
Дочь: Дария Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1874
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область