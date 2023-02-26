Иосиф Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Лаврентиев

Иосиф Лаврентиев

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.09.1820

Дата смерти

14.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1820

Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Мать: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1839

Жена: Феодосия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Варвара Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847

Дочь: Васса Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849

Сын: Евдоким Иосифов

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гавриил Мосифов

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Андроник Иосифов

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Смерть
14.12.1873
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close