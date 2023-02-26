Иосиф Лаврентиев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.09.1820
Дата смерти14.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1820
Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Мать: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1839
Жена: Феодосия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Варвара Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847
Дочь: Васса Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849
Сын: Евдоким Иосифов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гавриил Мосифов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Андроник Иосифов
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Смерть
14.12.1873
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область