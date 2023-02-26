Бодюлькова Параскева (Гаврилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодюлькова Параскева (Гаврилова)

Бодюлькова Параскева (Гаврилова)

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Мать: Евдокия Васильева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1849

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1852

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1857

Сын: Бодюльков Василий ст

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1859

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close