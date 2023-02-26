Бодюлькова Параскева (Гаврилова)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Мать: Евдокия Васильева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1849
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1852
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1857
Сын: Бодюльков Василий ст
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1859
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно