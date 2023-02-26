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Сидоренок Емельян Яковлев

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

19.02.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Тит Емельянов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лаврентий (Лаврин Яковлев)

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сидоренков Илларион Емельянов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1795

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сидоренков Михаил (Яковлев)

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1801

Сын: Сидоренков Семён Емельянов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сидоренков Филипп Емельянов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1807

Дочь: Агафия Емельянова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сидоренков Анисим Емельянов

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора (Феодосия) Трофимова

Смерть
19.02.1831
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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