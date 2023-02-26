Сидоренок Емельян Яковлев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1765
Дата смерти19.02.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Тит Емельянов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лаврентий (Лаврин Яковлев)
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сидоренков Илларион Емельянов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1795
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сидоренков Михаил (Яковлев)
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1801
Сын: Сидоренков Семён Емельянов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сидоренков Филипп Емельянов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1807
Дочь: Агафия Емельянова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сидоренков Анисим Емельянов
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Трофимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1831
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.