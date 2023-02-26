Сидоренкова Евдокия Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова Евдокия Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Исидор

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1825

Муж: Сидоренков Филипп Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сидоренков Емельян Филиппов

Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов

Рождение ребёнка
16.06.1830

Дочь: Евсеева Агрипина Филиппова

Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1834

Сын: Никита Филиппов

Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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