Сидоренкова Евдокия Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сидоренков Емельян Филиппов
Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов
Рождение ребёнка
16.06.1830
Дочь: Евсеева Агрипина Филиппова
Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1834
Сын: Никита Филиппов
Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Сидоренков Филипп Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно