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Фёдорова Екатерина Петрова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.11.1858

Дата смерти

02.04.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1858

Отец: Евсеев Пётр Евсеев

Мать: Евсеева Агрипина Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.04.1881
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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