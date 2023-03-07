Фёдорова Екатерина Петрова
Место рождения
Дата рождения16.11.1858
Дата смерти02.04.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1858
Отец: Евсеев Пётр Евсеев
Бракосочетание
23.10.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.04.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище