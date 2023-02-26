Федосеенкова Анна (Арефьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеенкова Анна (Арефьева)

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Место рождения

д.Лобаново Поречьского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федосеенков Климент (Прохоров)

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Федосеенков Василий Федосов

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталия (Фёдорова)

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лобаново Поречьского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1842

Муж: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Федосеенков Михаил Федосов

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1847

Сын: Федосеенков Ефимий Федосов

Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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