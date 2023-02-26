Федосеенкова Анна (Арефьева)
Место рожденияд.Лобаново Поречьского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федосеенков Климент (Прохоров)
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федосеенков Василий Федосов
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталия (Фёдорова)
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лобаново Поречьского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843
Сын: Федосеенков Михаил Федосов
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1847
Сын: Федосеенков Ефимий Федосов
Отец ребёнка: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно