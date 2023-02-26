Федосеенков Климент (Прохоров)
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти11.07.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Феодосия Климентова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Трубки
Бракосочетание
31.01.1832
Жена: Макрида (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1832
Сын: Федосеенков Федосий Климов
Мать ребёнка: Макрида (Иванова)
д.Трубки
Рождение ребёнка
05.11.1838
Дочь: Матрона Климова
Мать ребёнка: Макрида (Иванова)
д.Трубки
Рождение ребёнка
17.04.1842
Дочь: Александра Климова
Мать ребёнка: Макрида (Иванова)
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
11.07.1852
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.