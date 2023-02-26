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Федосеенков Климент (Прохоров)

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

11.07.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Анна (Арефьева)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Феодосия Климентова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Трубки
Бракосочетание
31.01.1832

Жена: Макрида (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.05.1832

Сын: Федосеенков Федосий Климов

Мать ребёнка: Макрида (Иванова)

д.Трубки
Рождение ребёнка
05.11.1838

Дочь: Матрона Климова

Мать ребёнка: Макрида (Иванова)

д.Трубки
Рождение ребёнка
17.04.1842

Дочь: Александра Климова

Мать ребёнка: Макрида (Иванова)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
11.07.1852
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
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