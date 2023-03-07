Егор (Георгий) Иванов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти23.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иван Иванов
Мать: Ефимия Силуянова
Бракосочетание
1871
Жена: Фёкла Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Ксения ст
Мать ребёнка: Фёкла Прохорова
Рождение ребёнка
25.09.1875
Дочь: Устина Георгиева
Мать ребёнка: Фёкла Прохорова
Рождение ребёнка
17.01.1879
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Фёкла Прохорова
Рождение ребёнка
25.01.1881
Сын: Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Фёкла Прохорова
Смерть
23.04.1882