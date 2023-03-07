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Егор (Георгий) Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

23.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван Иванов

Мать: Ефимия Силуянова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1871

Жена: Фёкла Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Ксения ст

Мать ребёнка: Фёкла Прохорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Дочь: Устина Георгиева

Мать ребёнка: Фёкла Прохорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1879

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Фёкла Прохорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1881

Сын: Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Фёкла Прохорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.04.1882
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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