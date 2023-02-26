Мирон (Григорьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон (Григорьев)

Мирон (Григорьев)

Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1802

Отец: Гавриил (Михайлов)

Мать: Пелагея Евстафиева

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1820

Жена: Улита Силуянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фёкла Миронова

Мать ребёнка: Улита Силуянова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иосиф Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832

Сын: Яков Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1834

Сын: Косьма Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Елисей Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1840

Сын: Семён Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842

Сын: Илья Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Роман Миронов

Мать ребёнка: Улита Силуянова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847

Дочь: Васса Миронова

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1849

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close