Мирон (Григорьев)
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1802
Отец: Гавриил (Михайлов)
Мать: Пелагея Евстафиева
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1820
Жена: Улита Силуянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фёкла Миронова
Мать ребёнка: Улита Силуянова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иосиф Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832
Сын: Яков Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1834
Сын: Косьма Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1837
Сын: Елисей Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1840
Сын: Семён Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842
Сын: Илья Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1844
Сын: Роман Миронов
Мать ребёнка: Улита Силуянова
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847
Дочь: Васса Миронова
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1849
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно