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Роман Миронов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.09.1844

Дата смерти

20.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1844

Отец: Мирон (Григорьев)

Мать: Улита Силуянова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1871

Жена: Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Спиридон Романов

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1874

Сын: Иоанн Романов

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1876

Дочь: Ксения Романова

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Семён Романов

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1881

Дочь: Дария Романова

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Екатерина Романова

Мать ребёнка: Наталия Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.01.1885
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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