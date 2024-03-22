Роман Миронов
Место рождения
Дата рождения28.09.1844
Дата смерти20.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1844
Отец: Мирон (Григорьев)
Мать: Улита Силуянова
Бракосочетание
17.01.1871
Жена: Наталия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1871
Сын: Спиридон Романов
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
22.02.1874
Сын: Иоанн Романов
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
23.01.1876
Дочь: Ксения Романова
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
02.02.1880
Сын: Семён Романов
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
16.03.1881
Дочь: Дария Романова
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
16.11.1884
Дочь: Екатерина Романова
Мать ребёнка: Наталия Яковлева
Смерть
20.01.1885