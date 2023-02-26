Семён Миронов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.04.1840
Дата смерти09.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1840
Отец: Мирон (Григорьев)
Мать: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1874
унтер-офицер 124-го пеготного Воронежского полка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Смерть
09.05.1882
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от отравления спиртом