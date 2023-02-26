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Семён Миронов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.04.1840

Дата смерти

09.05.1882

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

До 1803 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1840

Отец: Мирон (Григорьев)

Мать: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1874
унтер-офицер 124-го пеготного Воронежского полка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Смерть
09.05.1882
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от отравления спиртом
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