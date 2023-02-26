Иосиф Миронов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти17.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мирон (Григорьев)
Мать: Улита Силуянова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850
Жена: Татьяна (Васильева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Евстафий Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1857
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Агафия Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1861
Сын: Николай Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Илья Иосифов
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
Рождение ребёнка
31.07.1871
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)
Смерть
17.05.1882