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Иосиф Миронов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

17.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мирон (Григорьев)

Мать: Улита Силуянова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: Татьяна (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Евстафий Иосифов

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1857

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Агафия Иосифова

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Николай Иосифов

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Илья Иосифов

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

Рождение ребёнка
31.07.1871

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Татьяна (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.05.1882
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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