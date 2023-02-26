Татьяна (Васильева)
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.01.1830
Дата смерти11.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1830
Отец: Аким Фёдоров
Мать: Устиния Дмитриева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850
Муж: Иосиф Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Евстафий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1857
Дочь: Дария Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1861
Сын: Николай Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Илья Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
Рождение ребёнка
31.07.1871
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Миронов
Смерть
11.04.1895