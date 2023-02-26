Татьяна (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Васильева)

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.01.1830

Дата смерти

11.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1830

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Иосиф Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Евстафий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1857

Дочь: Дария Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Агафия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Николай Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Илья Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

Рождение ребёнка
31.07.1871

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Миронов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.04.1895
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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