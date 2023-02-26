Аким Фёдоров
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Устиния Дмитриева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1825
Жена: Устиния Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён мл
Мать ребёнка: Устиния Дмитриева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Устиния Дмитриева
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830
Дочь: Татьяна (Васильева)
Мать ребёнка: Устиния Дмитриева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно