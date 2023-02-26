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Аким Фёдоров

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1825

Жена: Устиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён мл

Мать ребёнка: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Устиния Дмитриева

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830

Дочь: Татьяна (Васильева)

Мать ребёнка: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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