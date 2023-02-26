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Семён мл

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1850

Жена: Евдокия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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