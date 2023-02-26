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Устиния Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Дмитрий Гаврилов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Семён Акимов

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1820

Дочь: Васса Артемова

Отец ребёнка: Артемий Михайлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1825

Муж: Аким Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён мл

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830

Дочь: Татьяна (Васильева)

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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