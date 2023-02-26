Устиния Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Дмитрий Гаврилов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семён Акимов
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1820
Дочь: Васса Артемова
Отец ребёнка: Артемий Михайлов
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1825
Муж: Аким Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён мл
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830
Дочь: Татьяна (Васильева)
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Михайлов
Смерть
Неизвестно