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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Устиния Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов