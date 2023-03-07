Стефан Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти01.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дмитрий Гаврилов
Мать: ?
Бракосочетание
28.10.1857
Жена: Дария Антонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1871
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трофимова
Смерть
01.03.1880