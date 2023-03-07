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Стефан Дмитриев

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дмитрий Гаврилов

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1857

Жена: Дария Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1871

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трофимова

Смерть
01.03.1880
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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