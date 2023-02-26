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Иван Акимов

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Устиния Дмитриева

Бракосочетание
26.07.1842

Жена: Елена (Кириллова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1848

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Елена (Кириллова)

Рождение ребёнка
08.03.1852

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Елена (Кириллова)

Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Елена (Кириллова)

Смерть
Неизвестно

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