Иван Акимов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: Аким Фёдоров
Мать: Устиния Дмитриева
Бракосочетание
26.07.1842
Жена: Елена (Кириллова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1848
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Елена (Кириллова)
Рождение ребёнка
08.03.1852
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Елена (Кириллова)
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Елена (Кириллова)
Смерть
Неизвестно