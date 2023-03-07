Елена (Кириллова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Кириллова)

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

1777 г.р.

Муж

До 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Корнилий Фомин

Мать: Васса Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.07.1842

Муж: Иван Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1848

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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