Елена (Кириллова)
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Корнилий Фомин
Мать: Васса Фёдорова
Бракосочетание
26.07.1842
Муж: Иван Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1848
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно