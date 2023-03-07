Корнилий Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1809
Сын: Иван Корнилиев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена (Кириллова)
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Фёдорова
Смерть
Неизвестно