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Корнилий Фомин

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Фома

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1809

Сын: Иван Корнилиев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена (Кириллова)

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Елисей (Власий) Корнеев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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