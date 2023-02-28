Елисей (Власий) Корнеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти08.06.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Корнилий Фомин
Мать: Васса Фёдорова
Бракосочетание
23.07.1832
Жена: Агрипина (Спиридонова)
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефрем Елисеев
Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)
Рождение ребёнка
13.03.1843
Дочь: Дария Елисеева
Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)
Рождение ребёнка
05.10.1846
Сын: Яков Елисеев
Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)
Рождение ребёнка
25.09.1848
Сын: Иван (Власиев)
Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)
Бракосочетание
11.01.1876
Жена: Агафия Парфенова
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепелкина Евдокия мл
Смерть
08.06.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище