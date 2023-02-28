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Елисей (Власий) Корнеев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

08.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Корнилий Фомин

Мать: Васса Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.07.1832

Жена: Агрипина (Спиридонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ефрем Елисеев

Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)

Рождение ребёнка
13.03.1843

Дочь: Дария Елисеева

Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Яков Елисеев

Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1848

Сын: Иван (Власиев)

Мать ребёнка: Агрипина (Спиридонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.01.1876

Жена: Агафия Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепелкина Евдокия мл

Смерть
08.06.1881
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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