Иван (Власиев)
Место рождения
Дата рождения25.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1848
Отец: Елисей (Власий) Корнеев
Мать: Агрипина (Спиридонова)
Рождение ребёнка
18.01.1872
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
09.02.1874
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
13.03.1878
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
25.05.1879
Сын: Нил Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
11.07.1885
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Тихон Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния (Дмитриева)
Смерть
Неизвестно