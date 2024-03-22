Иван (Власиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (Власиев)

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1848

Отец: Елисей (Власий) Корнеев

Мать: Агрипина (Спиридонова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1874

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1879

Сын: Нил Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1885

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Тихон Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния (Дмитриева)

Смерть
Неизвестно
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