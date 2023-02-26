Ефросиния (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния (Дмитриева)

Ефросиния (Дмитриева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

29.12.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1872

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1874

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рождение ребёнка
13.03.1878

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1879

Сын: Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1885

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Тихон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Власиев)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Власиев)

Смерть
29.12.1907
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close