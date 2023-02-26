Ефросиния (Дмитриева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти29.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1872
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
09.02.1874
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
13.03.1878
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
25.05.1879
Сын: Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
11.07.1885
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Тихон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Власиев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван (Власиев)
Смерть
29.12.1907