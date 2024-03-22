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Афанасий Иванов

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.01.1872

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1872

Отец: Иван (Власиев)

Мать: Ефросиния (Дмитриева)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1890

Жена: Агафия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Афанасиева

Мать ребёнка: Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
?.06.1897

Сын: Семён Афанасиев

Мать ребёнка: Агафия Стефанова

Военная служба
1897
рядовой
Смерть
До 1898
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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