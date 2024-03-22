Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения18.01.1872
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1872
Отец: Иван (Власиев)
Мать: Ефросиния (Дмитриева)
Бракосочетание
28.10.1890
Жена: Агафия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Афанасиева
Мать ребёнка: Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
?.06.1897
Сын: Семён Афанасиев
Мать ребёнка: Агафия Стефанова
Военная служба
1897
рядовой
Смерть
До 1898