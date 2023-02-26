Агафия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.
1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1890

Муж: Афанасий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
?.06.1897

Сын: Семён Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Бракосочетание
05.09.1897

Муж: Максим Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1899

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Максим Тихонов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Георгий Максимов

Отец ребёнка: Максим Тихонов

Смерть
Неизвестно

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