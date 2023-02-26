Агафия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1890
Муж: Афанасий Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
?.06.1897
Сын: Семён Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Бракосочетание
05.09.1897
Муж: Максим Тихонов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Максим Тихонов
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Георгий Максимов
Отец ребёнка: Максим Тихонов
Смерть
Неизвестно